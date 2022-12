En la plataforma china TikTok, una usuaria publicó un video que ha generado diversas reacciones. En el clip se observa un fuerte contingente policial ubicado en las calles del centro de Lima, atento a cualquier disturbio que pueda suscitarse debido a las constantes manifestaciones luego del golpe de Estado de Pedro Castillo y la ascensión al poder de Dina Boluarte.

Video viral en TikTok

En la publicación de la red social más usada entre los jóvenes, la peruana grabó su salida del trabajo y la impresión que le dio al ver a los policías. La mujer no pudo evitar verle el lado positivo a la situación y bromeó al decir que se sentía como en sus épocas de quinceañera.

“Sales del trabajo y te encuentras esta bonita sorpresa, me sentí quinceañera otra vez, gracias por el detalle”, se lee en la descripción del clip, el mismo que está acompañado de una pieza musical bastante utilizada en las fiestas de 15 años de hace algunas décadas.

Reacciones en redes sociales

La escena no pasó desapercibida por los internautas, quienes se animaron a dejar su parecer en un comentario. Algunos no pudieron creer el ánimo de la autora del video y otros la felicitaron por su sentido del humor.

PUEDES VER: Joven sale a jugar fútbol con sus amigos y al regresar descubre que lo botaron de su casa

“Por si no celebraron mis 15, ahora lo podré vivir”, “Dónde es que yo no tuve quinceañero”, “Yo no podría pasar: sentiría mucha presión”, “Me dieron ganas de ir por el centro, yo no tuve uniformados en mis 15″, “Yo también quiero; no tuve quinceañero”, fueron algunas de las respuestas en la publicación.