Yarita Lizeth cumple el deseo de una niña y cantan juntas en concierto

Una niña de aproximadamente 6 años compartió escenario con la cantante Yarita Lizeth en la ciudad de Cusco. El singular hecho fue captado en un video y se está viralizando en redes sociales, como Facebook.

De acuerdo a la grabación, la menor subió al escenario y le contó a la Chinita del Amor que tenía el deseo de que ambas compartan una canción. Luego Yarita Lizeth accedió a ello y le consultó sobre qué tema quería que canten. La pequeña no dudó y entonaron el tema “Corta venas” .

Ante ello, la cantante se emocionó y contó algunos recuerdos de su infancia. Por ejemplo, relató que cuando era pequeña cantaba muy a menudo en el campo.

“La verdad es que cuando sube una niña o un niño al escenario, yo me emociono bastante porque, cuando era niña, yo no tenía la oportunidad de cantar en un escenario, sino que cantaba en el campo, encima de las rocas, en los cerros, a mis ovejas, eran las únicas que me escuchaban. Eso fue todos los días, era cantar y cantar. Gracias, hermosa, por subir al escenario”, contó la cantante.

Tras ello, el público asistente aplaudió a Yarita Lizeth y se continuó con el evento musical.

Sobre Yarita Lizeth

Yarita Lizeth es natural del centro poblado de Umuchi, en la provincia de Moho, Puno. Ella creció en medio de varias necesidades. Sin embargo, gracias a su esfuerzo y talento, ha logrado posicionarse en la música folclórica e incluso lanzó temas en cumbia.