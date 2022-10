¿Qué disfraz usar para Halloween? Las mejores opciones que puedes utilizar este día

Ya cada vez falta menos para Halloween, un día muy esperado por muchos peruanos. El 31 de octubre se celebran muchas fiestas de disfraces, uno de los puntos más peculiares de esta festividad.

Por este motivo, aquí te mostramos una lista con los atuendos que puedes lucir para esta fecha. Desde superhéroes a clásicos, divertidas caricaturas, estrellas de Hollywood, hasta personajes de terror, conoce cuáles son las opciones favoritas para la noche más aterradora del año.

¿Qué atuendos puedes llevar en Halloween?

Ya sea que prefieras los atuendos más tradicionales o desees arriesgarte por algo más moderno, aquí encontrarás muchas ideas que te pueden servir de inspiración. Y es que la lista que te traemos abarca diversas temáticas, desde personajes animados a protagonistas de películas. Incluso muchos de estos outfits pueden recrearse con prendas que ya tenemos en casa.

Caperucita roja

Este personaje de cuentos es uno de los favoritos para recrear para el 31 de octubre. Además de ser muy sencillo de llevar, es un clásico absoluto con el que definitivamente vas a resaltar a cualquier de disfraces que asistas.

El disfraz de Caperucita roja es uno de los preferidos en Halloween. Foto: Funidelia/Instagram

Hombre lobo

Los hombres lobo nunca faltan a su cita en Halloween. Aprovecha la oscuridad para transformarte con la luna llena de esta fecha. Además, este disfraz puede ser fácilmente adaptado a una propuesta terrorífica o a un terreno mucho más divertido.

El disfraz de Hombre lobo es otro infaltable en Halloween. Foto: Funidelia/Instagram

Esqueleto

Lo genial de este atuendo de esqueleto es que puedes hacerlo de manera clásica, más original o más elegante, hay para todos los gusto. No te olvides del maquillaje y de los accesorios decorativos para llevar tu disfraz a otro nivel.

El disfraz de esqueleto es un clásico en Noche de brujas. Foto: Funidelia/Instagram

Chucky

La película ya todo es un clásico de terror y, evidentemente, el disfraz de Chucky se popularizó rápidamente, volviéndose en un infaltable en estas celebraciones. Además de ser muy original, estamos seguros de que asustarás a más de uno el 31 de octubre si es que te animas a usarlo.

Aunque era originalmente un disfraz para hombres, muchas chicas se han animado a usar el icónico disdfraz de Chucky para Halloween. Foto: My Happy Fun/Instagram

Britney Spears

La cantante es un icóno de muchas generaciones, por lo que cada vez más personas se atreven a recrear atuendos de sus videos musicales más famosos como “Baby one more time” u “Opps, I did it again”.

Los videoclips de Britney Spears son inspiración para muchos disfraces de esta época. Foto: My happy place/Instagram

Scooby Doo y todos sus personajes (Daphne, Fred, Velma, Shaggy)

La pandilla que investiga misterios es otro clásico en estas celebraciones. Los atuendos tan coloridos y llamativos de los protagonistas son muy divertidos de recrear y funcionarían muy bien como una idea de disfraz grupal.

La pandilla de Scobby Doo es una idea increíble para recrear y disfrazarte con tus amigos. Foto: My happy place/Instagram

Mujer Maravilla

Los superhéroes siempre son una opción llamativa para Halloween. El Capitán América, Batman, Hulk, hay muchas opciones que usar. Aunque quizás uno de los preferidos sea el de la Mujer Maravilla, un atuendo increíble con el que no tienes pierde el 31 de octubre.