¿Cómo hacer un disfraz de Halloween con prendas que tienes en casa?

Solo faltan 10 días para que se celebre Halloween. Si aún no has empezado a buscar disfraz, o si encontraste opciones que no te convencen, en redes sociales distintos usuarios enseñan a representar personajes con prendas y objetos que tienes en casa.

Las opciones van desde personajes de series, como Merlina de “Los locos Addams”, hasta representaciones de deidades, como una diosa griega. Descubre más en esta nota.

TikTok: ¿cómo disfrazarse con prendas y materiales que tienes en casa?

Varias usuarias mostraron formas simples de vestirse de Merlina Addams, personaje de la serie “Los locos Addams”. Este personaje es uno de los más sencillos para representar, pues solo se necesita como base lo siguiente:

Un vestido negro o una falda y una prenda superior negra.

Una camisa.

Hacerte trenzas en el cabello.

Merlina Addams es un personaje que incluso tendrá su propia serie en Netflix. Foto: Tik Tok

Algunas influencers decidieron sumarle maquillaje a sus versiones de este personaje, en busca de mostrar que uno mismo puede reinterpretarlo como desee.

Solo con maquillaje y prendas que usas todos los días, también puedes vestirte de personajes genéricos, como diosas griegas, piratas y gatas . Para hacerlo solo necesitas un poco de imaginación y elementos como:

Maquillaje.

Prendas de colores enteros.

Elementos dorados extras.

Bandanas o prendas que puedas usar en la cabeza.

Puedes vestirte de personaje genéricos también, que son aún más sencillos de interpretar. Foto: Tik Tok

¿Cómo vestirse de personajes reales?

Disfrazarse de artistas y personajes mediáticos es aún más fácil. Un disfraz que fue bastante compartido por su simpleza fue el del cantante de Queen, Freddy Mercury. Para este solo necesitas lo siguiente:

Un bibidí blanco.

Un jean con correa negra.

Déjate crecer el bigote o píntate un bigote falso.

Recortarte el cabello.

Lentes opcionales.

Vestirse del artista Freddy Mercury es sencillo. Foto: Tik Tok

Origen del uso de disfraces en Halloween

Algunos especialistas como la autora Lesley Bannatyne, que ha escrito libros ligados a esta festividad, argumentan que el origen del uso de disfraces se remonta a la fiesta pagana de Sanhaim hace más de 2.000 años. En dicha celebración la cultura celta festejaba el fin de la temporada de cosechas, así como también creían que el mundo de sus divinidades se hacía visible para los humanos.

Los celtas ofrecían golosinas y dádivas a los espíritus, también complementaban las celebraciones disfrazándose con pieles y cabezas de animales, otros usaban estos mismos disfraces para que los espíritus negativos los confundan con animales y no les hagan daño.

“Escondidos detrás de sus disfraces, los aldeanos a menudo se hacían bromas entre sí, pero culpaban a los espíritus”, afirmó la experta en Halloween, Bannatyne. “Las máscaras y los encubrimientos llegaron a ser vistos como medios para salirse con la suya. Eso continuó a lo largo de la evolución de Halloween”, añadió.