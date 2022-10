¿Qué pasó con Bingo Hot y por qué Britney Alfaro, la ‘Conejita’, se fue del programa?

A raíz del confinamiento por la pandemia de la COVID-19, surgieron proyectos digitales que se popularizaron rápidamente. Bingo Hot fue uno de los programas que más provecho sacó del masivo público que había en redes sociales, pues, en 2020, se consolidó como uno de los más vistos en Facebook.

Sin embargo, en los últimos meses, hubo una pausa en sus transmisiones en vivo, lo cual llevó a pensar a sus seguidores que se trataría de una cancelación definitiva, mientras que otros especulaban que sería un regreso de sus principales conductoras, como Britney Alfaro, la popular ‘Conejita’.

A continuación, te detallamos qué pasó con Bingo Hot y cuál fue el motivo de salida de la ‘Conejita’.

¿Qué pasó con el programa Bingo Hot?

El programa Bingo Hot fue uno de los más populares durante la pandemia por la COVID-19, principalmente en 2020, año en el que iniciaron y experimentaron su mayor apogeo de vistas en Facebook.

En los últimos meses, habían diferentes incógnitas y rumores sobre el programa, ya que desde agosto se dejaron de hacer transmisiones en su canal oficial.

Entre las principales sospechas de los usuarios, se vaticinaba la idea de que la producción habría tenido problemas con sus conductoras, aunque Britney Alfaro, conocida como ‘Conejita’, cree que pudo haberse tratado de un descanso y planificación de nuevas ideas.

Bingo Hot fue uno de los programas de redes sociales más vistos en Perú. Foto: captura de Facebook

“Creo que las bajas de vistas puede haber provocado que se tomen un tiempo para ver qué hacer con el programa. No sé cómo lo manejará la producción con las chicas de ahora, pero, en su momento, sí sentía que a veces se repetían algunas cosas y el público también ve eso”, indicó Britney en conversación con La República.

Sin embargo, Bingo Hot sorprendió a sus seguidores a mitad de octubre, cuando abrió una transmisión en su Facebook y anunció su última temporada.

¿Por qué Britney Alfaro, la ‘Conejita’, se fue de Bingo Hot y a qué se dedica ahora?

Un gran número de seguidores de Bingo Hot especuló sobre de la salida de la ‘Conejita’ en el programa. Se mencionó que el motivo principal podría tratarse de una conflicto con su compañera ‘China’.

No obstante, Britney indicó para La República que estos rumores son falsos, puesto que la verdadera razón de su retiro, además de la paga, fue el largo trayecto de su hogar al lugar de trabajo. De igual modo, aclaró que no tuvo ningún problema con producción ni con algunas de sus colegas.

“A mí el programa me quedaba muy lejos. Se me estaban abriendo otras puertas y el pago no me alcanzaba debido al tema de pasajes y otros tipos de gastos. Con el productor Fredy no hubo ningún inconveniente”, señaló Britney.

En tanto, la ‘Conejita’ añadió que ahora está siendo invitada una vez por semana a Bingo Hot, aunque no es su principal trabajo, ya que está incursionando en sus propios emprendimientos.

“Tras la salida de Bingo Hot, creé mi marca de polos para hombres, asimismo, abrí una barbería en Surco y actualmente tengo la idea de abrir un restobar. Tengo mi página de OnlyFans y hasta ahora me está yendo muy bien, también con el tema de auspicios y otras cosas. Siento que tengo que prepararme un poco más para dar un salto a la TV aún”, precisó la ‘Conejita’.