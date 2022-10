Tía Lucinda: conoce a la exitosa youtuber de 75 años en La Libertad

Hasta hace dos años, Lucinda Tacanga, o también llamada la tía Lucinda, se ha convertido en una de las youtubers más famosas de la región La Libertad. Esta mujer de 75 años es conocida en el Perú y el extranjero por colgar sus videos cocinando cuy frito revuelto de papas, sopa de papa seca, pellejón de cerdo, cachangas y muchas otras delicias típicas de su tierra.

Tiene cerca de 40.000 seguidores en su canal de YouTube y 1 millón 200.000 seguidores en Facebook. El carisma de esta mujer es desbordante y se transmite en cada video que cuelga en las redes sociales, los cuales realiza en complicidad de su sobrino Marcial Campos.

Él cuenta que se animó a filmarla un día que observó a su tía haciendo los quehaceres. “Seguro que a muchos les gustaría ver cómo cocina mi tía”, pensó.

Los platos que cocina la tía Lucinda, como se le identifica en su canal de YouTube, llevan insumos propios de la zona y materiales de uso local, como el fogón y el batán. Por eso, Lucinda Tacanga Mauricio es un ejemplo para seguir en el ámbito nacional e internacional, pues fortalece los saberes de su pueblo y deja un legado a las presentes y futuras generaciones.

En los pocos años que lleva en las redes sociales se convirtió en uno de los principales personajes de su pueblo, tanto así que el año pasado la municipalidad de su distrito la premió por su trabajo que sirve para difundir sus costumbres y tradiciones.

Hoy, esta mujer de sonrisa amable y voz ronca, se siente orgullosa de su sazón y no se cansa de decir a sus seguidores “riquito me ha salido”. “Siempre hay que trabajar honradamente. Es lo más importante en la vida. Nunca se debe coger lo que no es nuestro”, acentúa.