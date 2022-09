Flores amarillas: ¿qué significan y por qué se regalan en septiembre?

Los usuarios de Tiktok crearon otro ‘trend’. Este tipo de contenidos suelen viralizarse rápidamente y ahora ha sido el turno de las “Flores amarillas” de “Floricienta”.

Desde el inicio de septiembre, los internautas se mostraron interesados en la serie argentina. El trend provocó muchísimas reacciones, especialmente en aquellas personas que conectaron con la divertida comedia emitida en el 2004.

¿Por qué el 21 de septiembre se regalan flores amarillas?

En “Floricienta” se cuenta la historia de una joven huérfana que hace todo lo que está a su alcance para poder sobrevivir. El programa cuenta con un gran número de canciones, una de ellas es “Flores amarillas”.

En el coro de este recordado tema, Floricienta revela que anhela recibir este obsequio especial en los primeros días de la primavera, ya que sería una señal de amor .

¿De qué se trata el trend de TikTok de “Flores amarillas”?

El trend se basa en que tu crush debe regalarte unas flores amarillas este miércoles 21 de septiembre , dando vida a la historia que se narra en una de las canciones de “Floricienta”.

Los peruanos también se han unido a este reto viral. Son cientos los que han compartido sus historias de amor acompañadas de videos donde se ven estas flores amarillas.

¿Qué significado tienen las flores amarillas?

Por otro lado, las flores amarillas se encuentran relacionadas con la buena suerte, prosperidad, felicidad y abundancia. Su color se relaciona al sol y el clima cálido que se vive en la primavera.

“Floricienta”: ¿por qué no hubo tercera parte? Flor Bertotti explicó su rechazo a oferta

En conversación con el programa “La divina noche de Dante”, la actriz explicó que fueron dos años intensos los que abarcaron su paso por “Floricienta”. Con grabaciones de la serie, como los conciertos que hacía junto al elenco y las obras de teatro, la actriz confesó que estaba agotada.

“Ya no tenía fuerzas. Cris Morena quería hacer la tercera temporada de ‘Floricienta’, personaje que acababa de tener trillizos en la serie, y yo a ella no me la podía imaginar como mamá. Iba a ser una irresponsable. Lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo. A nivel físico y emocional, no podía seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura, era imposible. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado”, dijo Bertotti.