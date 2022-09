¿A partir de cuántos seguidores te paga TikTok y qué cantidad de dinero se podría ganar mensual?

TikTok se ha convertido en la red social de videos favorita de millones de usuarios de todo el mundo. Es por ello que muchas personas no solo utilizan esta plataforma para subir contenido de entretenimiento, sino también para monetizar. En ese sentido, si tienes pensado convertirte en influencer o buscas generar ingresos económicos con tus publicaciones, te detallamos cómo se puede ganar dinero en esta app.

Al igual que YouTube, TikTok también ofrece un retribución económica a aquellos creadores de contenido que cuenten con grandes audiencias. Pero, para esto, los tiktokers deben conocer información básica al respecto, como, por ejemplo, cuánto paga la app por un determinado número de seguidores, entre otros aspectos.

¿Cómo funciona la monetización en TikTok?

La popular plataforma ofrece a las personas participar del programa Creator Next, la cual cuenta con una serie de mecanismos de monetización en TikTok. No obstante, ten en cuenta que estas funciones no están disponibles en todo el mundo.

Asimismo, si deseas acceder a esta iniciativa, debes tener 18 años o más, contar con un mínimo de seguidores (10.000 o 100.000, según la función a la que accedas) y visualizaciones de videos, tener al menos 3 publicaciones en los últimos 30 días y tu cuenta no debe tener penalizaciones. Si cumples con estos requisitos, puedes acceder a una de las siguientes opciones, siempre y cuando la misma esté habilitada en tu país.

Fondo para creadores de contenido

El fondo para creadores es una iniciativa de TikTok que busca fidelizar a los creadores de contenido y no cuenta con una cantidad límite de usuarios que pueden unirse a dicho fondo. Este programa se lanzó en 2020 en Estados Unidos y desde entonces se ha venido implementando en otras zonas, como Europa y América Latina.

El dinero que un tiktoker puede obtener con esta función se calcula a partir de diferentes factores, tales como la cantidad de vistas o la autenticidad de las mismas. Además, un hay un límite de ganancia.

TikTok lanzó en 2020 el Fondo para Creadores a través del cual las personas pueden obtener ingresos por sus videos en caso cumplan con determinados requisitos. Foto: composición LR/AFP

Creator Marketplace

Esta segunda opción permite que las personas trabajan en conjunto con las marcas. En la actualidad, esta opción está disponible en 24 países y regiones. De esta manera, los creadores de contenidos pueden establecer socios estratégicos comerciales y monetizar sus videos.

Regalos para videos

Los regalos para videos es una tercera opción para generar ganancias. Al activar esta función, los espectadores pueden reaccionar a un video de TikTok. Así, los influencers adquieren diamantes que luego son canjeados por dinero. Para esto, se debe tener como mínimo 100.000 seguidores, entre otros requisitos ya mencionados.

Regalos Live

La función de Regalos Live permite que las personas puedan reaccionar a un video Live. Así, los creadores obtienen diamantes que luego pueden cambiar por dinero. Cabe indicar que en la actualidad no está disponible en todo el mundo. Además, el número de seguidores que deben tener los interesados es de 10.000 como mínimo.

Propinas

Los seguidores también pueden enviar propinas a los creadores de TikTok de forma directa a través de su perfil oficial. Para que esto se haga efectivo, la red social cuenta con Stripe, un sistema de pagos externo. Así, podrá recibir el 100% del ‘obsequio’ económico, aunque aplicará la comisión de procesamiento del referido proveedor.

¿Cuánto te paga TikTok por 1.000 seguidores?

Si bien no existe una cifra exacta por la cual un creador de contenido puede ganar en TikTok, según la plataforma Crehana, se podría obtener aproximadamente US$ 100 por cada 10.000 personas que lo siguen. Si se sigue la misma línea, alguien podría facturar US$ 10 por cada 10.000 seguidores, pero recuerda que, para acceder a las funciones de pago, se debe tener como mínimo entre 10.000 y 100.000 seguidores —varía según la función a la que accedas de TikTok Next—.

El ingreso mensual de una persona en TikTok se registra en función de la cantidad de seguidores, videos influencia e interacción que pueden generar sus publicaciones. El monto a ganar varía de acuerdo a la localidad en la que te encuentres. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los influencers tienen mayores ingresos. Además, en el país norteamericano se aplica el siguiente cálculo.

1.000 reproducciones: US$ 0,07

US$ 0,07 10.000 reproducciones: US$ 0,70

US$ 0,70 100.000 reproducciones: US$ 7

US$ 7 1 000 000 de reproducciones: US$ 70.

Así, si eres creador de contenidos y tus publicaciones alcanzan aproximadamente entre 100.000 y 50.0000 al mes, tu ingreso mensual oscilaría en promedio entre US$ 7 y US$ 35 dólares. No obstante, podrá ir a medida que tengas más visualizaciones y las mismas generan mayor interacción. Así, podrías tener la opción de establecer vínculos comerciales para hacer publicidad con otras empresas.

TikTok cuenta con diferentes opciones para que los creadores de contenido puedan generar ingresos. Foto: composición LR/AFP

¿Cómo recibir el dinero de TikTok?

La página web oficial de TikTok refiere que, para recibir y retirar el dinero de TikTok se debe solicitar su retiro a través de un método que la red social tenga disponible en la región o país de la persona.

Una de las opciones más utilizadas para esto es Paypal. Así, lo único que se debe de hacer es ingresar a la aplicación, acceder a tu perfil, marcar los tres puntos en la esquina superior derecha, seleccionar la opción cartera y, finalmente, hacer clic en retirar.