Joven rompe en llanto tras no ingresar a la Escuela de Policía por un centímetro de estatura

Muchos jóvenes postularon a la reciente inscripción de la Escuela de Policías del Perú para cumplir el sueño de servir al país. Sin embargo, no todos lograron superar las pruebas, tal y como le pasó a este muchacho que se hizo viral en redes sociales al contar su historia.

A través de las imágenes difundidas en TikTok, se supo que el muchacho no pudo entrar a la institución policial para formarse debido a que medía un metro con 68 centímetros, lo cual lo hizo romper en llanto frente a su madre.

“Muy emocionado fui a comprar mi terno para la evaluación de talla y peso. Me faltó un pu*** centímetro”, explicó al inicio del video el joven. No obstante, prometió no rendirse al asegurar que la próxima vez sí estará apto para pasar todas las pruebas de ingreso.

Por su parte, los cibernautas se conmovieron por el caso y consolaron al protagonista del clip con muchos mensajes de apoyo. Además, le recomendaron qué hacer durante los siguientes meses hasta que pueda postular nuevamente a la escuela de formación.

“Por el momento puedes ir estudiando una carrera, con fe”, “Practica calistenia, éxitos”, “Ánimos hermano, ya nos llegará nuestra revancha”, “Me representa mucho, me fue igual”, fueron a los comentarios que le mandaron los usuarios.

El clip de TikTok, el cual cuenta con miles de reproducciones, fue compartido por la cuenta de la Academia Prepolicial Audaces, que se dedica a motivar a los que sueñan con ser parte de la institución.