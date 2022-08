¿Por qué Alisson Becker se hizo viral durante discurso de Cristina Fernández?

¿Cuál es la relación entre Allison Becker y Argentina? Esa es la pregunta que se hicieron muchos usuarios del país sudamericano cuando, en medio de un discurso dado en televisión abierta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó a un “arquero de Liverpool” que estaría involucrado en un presunto caso de seguimiento a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San juan, hundido en 2019.

Esta alusión se dio en la defensa presentada por la política en el Senado, en el marco de una investigación con la que se busca darle 12 años de cárcel e inhabilitarla de por vida para cargos públicos. Pero ¿qué dijo exactamente Cristina Fernández?

“Se comprueba que Mauricio Macri siguió e hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada argentina en tiempos de democracia. Está demostrado con videos, fotografías, con todo. Sin embargo, lo sobreseyó el arquero de Liverpool, el arquero del mismo equipo que juega en los Abrojos con el presidente de este Tribunal, Giménez Uriburu, con (Diego) Luciani, que es el fiscal”, declaró Fernández.

Sin embargo, ¿ella se refería al arquero brasileño de 29 años que juega en el Liverpool FC de Inglaterra?

Como podrás adivinar, la respuesta es no, pero eso no quitó que muchos internautas argentinos no desaprovecharan el momento para hacer memes del momento y relacionar a Becker con el discurso de Cristina, aunque algunos también recordaron al exarquero de Liverpool Loris Karius, viral tras sus bloopers en la final de la Champions League 2019.

Usuarios de Argentina satirizaron las declaraciones de Cristina Fernández y el "arquero de Liverpool". Foto: captura de Twitter

¿A qué “arquero de Liverpool” se refería Cristina Fernández?

La mención de Cristina Fernández comenzó una búsqueda para adivinar a quién se refería como “el arquero de Liverpool”. No obstante, solo basta escucharla con atención para poder deducir este detalle.

Se trata de Rodrigo Giménez Uriburu, un juez de Argentina, el cual fue señalado por la vicepresidenta de tener cercanías con Mauricio Macri, rival político de Fernández.

El juez, junto a otras personas allegadas a Macri, jugaría en el equipo Liverpool de Los Abrojos, ocupando la posición de arquero. De ahí la mención de Cristina Fernández.