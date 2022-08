Joven conmueve a J Balvin al entregarle casaca y un emotivo mensaje en Arequipa

Casi al borde del llanto, un joven se acercó a J Balvin, quien estuvo en Arequipa para una presentación por el aniversario de la Ciudad Blanca. El cantante de música urbana prestó atención durante varios minutos al muchacho, cuya voz estaba a poco de quebrarse, mientras le leía una carta luego de entregarle una casaca.

El video se conoció a través de TikTok y tiene más de un millón 200 mil reproducciones. En un primer momento se ve al joven entregarle una colorida casaca urbana al cantante, luego de mostrarle los detalles de la prenda, procede a leer una carta. Aunque hay fragmentos que no se entienden, en buena parte de lo que se alcanza a escuchar, le agradece por su acompañamiento a través de su historia.

“Señor José:... Los niños de ahora ya crecieron, ahora todos somos hombres luchadores, gracias a aquel niño de Medellín nunca me sentí solo porque también tenías mi depresión ... Cuando estaba totalmente solo, respiré y conté hasta tres, cuando mi mamá lloraba... Indirectamente, me salvaste y con tu música me enseñaste a no pagar con la misma moneda... Disculpe por incomodarle, pero le traje esta prenda con mucha humildad”, se alcanza a escuchar.

Cuando terminó de leer el papel, tanto el muchacho como el cantante se fundieron en un abrazo. Previamente, J Balvin agradeció por la prenda.

El año pasado se estrenó la serie documental J Balvin, el niño de Medellín, donde el cantante deja grabada una frase: “La gente ve la gloria, pero no sabe la historia”. Durante la producción, el artista colombiano mostró su intimidad, su lucha contra la depresión y relató las necesidades que sufrió su familia cuando era niño.

En sus comentarios, muchas personas destacan la atención de J Balvin y el tiempo que le dedicó al muchacho.