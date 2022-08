YouTube se ha convertido en una plataforma que ha permitido a muchos creadores de contenido vivir de su trabajo de forma independiente al subir videos sobre diversos temas que captan la atención del público, el cual en estos días se siente más atraído por el internet y las redes sociales que por los medios tradicionales.

Son varios los casos de personas que se ganan la vida e incluso se hacen millonarios gracias al éxito de sus videos en esta plataforma, por lo que el oficio de youtuber se ha convertido en el sueño de muchos jóvenes. No obstante, no cualquier usuario puede monetizar el contenido de su canal, sino que la propia página tiene una serie de requisitos a cumplir para ganar dinero.

¿Cuáles son los requisitos para ganar dinero en YouTube?

Según la página oficial de YouTube, quienes deseen ganar dinero subiendo videos a la plataforma deben unirse al Programa de Socios de YouTube (YPP). Para conseguirlo se necesitan cumplir los siguientes requisitos:

Cumplir con todas las Políticas de Monetización de Canales de YouTube

Existen algunos contenidos que te impedirán monetizar como:

Lenguaje inapropiado

Violencia

Contenido para adultos

Contenido escandaloso

Actividades peligrosas o dañinas

Contenido peyorativo o que incita al odio o a la violencia

Drogas recreativas y contenido relacionado con drogas

Contenido relacionado con armas de fuego

Temas polémicos

Sucesos delicados

Promoción de comportamiento fraudulento

Contenido inapropiado para niños y familias

Contenido escandaloso y degradante

Contenido relacionado con el tabaco.

Cabe recalcar que YouTube no solo se fija en el contenido de los videos, sino que también toma en cuenta otros aspectos como las miniaturas que se colocan, las descripciones en la parte inferior de cada post e incluso los comentarios.

Luisito Comunica es uno de los youtubers más conocidos de habla hispana. Foto: Instagram/@luisitocomunica

Vivir en un país o región donde esté disponible el Programa de Socios de YouTube

De los 194 países reconocidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU), 121 pertenecen al Programa de Socios de YouTube, incluido Perú. Las ausencias más destacadas son de potencias con Gobiernos comunistas como China y Corea del Norte.

En este momento, la monetización en Rusia se encuentra suspendida debido a la invasión y guerra que sostienen contra Ucrania.

Tener 4.000 horas de reproducción públicas válidas y 1.000 suscriptores

Lo primero significa que los usuarios deben permanecer 4.000 horas en total viendo tus contenidos. Es decir, si posees un video con una duración de media hora y 8.000 personas lo ven completo, ya se cumpliría con este requerimiento.

No obstante, esto no es tan sencillo, debido a que los internautas no suelen permanecer tanto tiempo un video. Lo que se recomienda es subir diferentes contenidos y que todos vayan sumando vistas en conjunto hasta llegar a la meta.

En cuanto a los suscriptores, tener 1.000 o más significa que ya cuentas con una pequeña comunidad formada, la cual va a estar pendiente de todos los videos que subas, lo que le garantiza vistas a tus próximos contenidos.

Tener una cuenta de AdSense vinculada

Primero necesitas tener una cuenta de Google habilitada y protegida con contraseña y una segunda forma de verificación. Si ya la tienes activada, podrás crear tu cuenta de AdSense, una herramienta que te permite mostrar los anuncios de otras empresas en tu página.

El Cholo Mena suma más un millón de seguidores en todas las plataformas digitales. Foto: Facebook/El Cholo Mena

¿Cómo ganar dinero en YouTube por membresía?

En YouTube, la forma clásica de ganar dinero es por las visualizaciones de los videos. No obstante, en los últimos años apareció otra forma de generar ingresos. Esto es a través de las membresías.

Cuando un usuario se hace miembro de un canal, realiza un pago mensual, el cual se divide entre la plataforma y el creador de contenido. A cambio, recibe diversos beneficios como:

Publicaciones de la comunidad exclusivas para miembros

Video solo para miembros

Transmisiones en vivo y exclusivas para miembros

Chat en vivo exclusivo para miembros

Mensajes de recompensa para miembros

Biblioteca de reconocimiento de miembros.

Para activar las membresías, se debe estar incluido en el Programa de Socios de YouTube. Además, tiene que ofrecer como mínimo uno de los beneficios mencionados. Se pueden incluir hasta seis niveles de precios diferentes, ya que la idea es que quienes ejecutan un pago más elevado cuenten con mayores ventajas.