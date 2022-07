No cabe duda de que la gastronomía peruana es irresistible para todos, pues algunos hasta dejan de lado, al menos por un momento, sus ideales, para poder probarla. Esto ocurrió con el influencer argentino Zack Taquini, del canal Taquineando, quien, a pesar de ser vegano hace varios años, subió a su canal de YouTube dos videos en los que aparece comiendo pollo a la brasa y lomo asaltado, platos que contienen carne animal.

Vegano prueba pollo a la brasa en YouTube

El primer plato típico que se atrevió a probar Zack Taquini fue el pollo a la brasa: “Estas tres bolsitas de acá tienen el nombre de ‘muerte a mi veganismo’, este es el challenger más extremo que he vivido”, comentó el argentino, quien reveló que no prueba un bocado de pollo hace 10 años.

La conmoción del influencer aumentó cuando le dijeron que se tenía que comer el pecho con la mano: “Esto me da mucha impresión porque siento que está el cuerpo ahí como una ranita”. Aunque parezca broma, el argentino se puso a llorar luego de probar su primer bocado, aunque se rindió ante el sabor del pollo: “Está rico. Ahora entiendo por qué el Perú no es vegano”.

Vegano prueba lomo saltado en YouTube

Como su primer video tuvo éxito, Taquineando se animó a hacer otro, esta vez probando lomo saltado. “Para mí, este es un esfuerzo grandísimo, pero lo hago porque amo su cultura y quiero probar todo lo que les apasiona”, dijo a sus seguidores, que son en su gran mayoría peruanos.

Al igual que lo ocurrido con el pollo, el creador de contenido afirmó que no come carnes rojas hace 10 años. No obstante, cuando dio su primer bocado, no se le vio tan compungido como con el pollo a la brasa. De hecho, quedó aun más sorprendido por lo delicioso del plato: “De sabor es un 10; la cebolla le da ese toque especial”, comentó fascinado.

Cabe señalar que Zack Taquini es un famoso youtuber que cuenta con 177.000 seguidores y que se hizo conocido reaccionando a música peruana. Fue tal su llegada al público nacional que hace unos meses decidió mudarse a nuestro país para conocer más acerca de nuestra cultura.