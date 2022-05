Brownie Boric, la mascota presidencial de Chile que conquista Twitter y ‘responde’ a sus fans

Las redes sociales abrieron una puerta a nuevos contenidos, entre los más populares está el poder conocer a las mascotas más divertidas y adorables de internet. Sin embargo, nadie había imaginado que los tiernos animalitos que están al lado de mandatarios presidenciales se ganarían el corazón de miles de internautas. Este es el caso de Brownie Boric, el ‘primer can de la República de Chile’, quien ahora es todo un influencer en Twitter, Instagram y TikTok (@brownie_presidencial).

La cuenta oficial de Brownie posee más de 102.800 seguidores en Twitter, donde se observan con regularidad fotos y mensajes que este adorable can diría si pudiese hablar. “¡Woof! ¿Cómo están? Me enseñaron a usar TikTok y ya me hice viral, ¿lo vieron?”, se lee en uno de sus tuits.

Brownie Boric con el comentarista chileno Jordi Castell. Foto: Twitter

Recientemente, el comentarista de espectáculos chileno Jordi Castell entrevistó al querido Brownie Boric para conocer más acerca de su vida. Y, tal como reveló la cuenta oficial del perrito, se vienen novedades para los seguidores.

A continuación, te dejamos el último clip de TikTok del adorable peludito que arrasa en las redes sociales.