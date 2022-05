Perrito travieso roba un cuchillo de la cocina de su dueña y no quiere devolvérselo

Te divertirá. Las redes sociales se han convertido en el espacio donde diversas historias pueden convertirse en virales. Así lo demostró el perrito Poker en TikTok al protagonizar un clip donde muestra su lado más travieso al utilizar un utensilio de cocina peligroso frente a su dueña.

En las imágenes compartidas por la cuenta @feergomezr se volvió viral la divertida escena en la que el can sorprende a su ama con su comportamiento. Este había encontrado un cuchillo en su casa y no dudó en usarlo para jugar y asustar a su cuidadora.

La mascota paseó por toda la sala de su hogar mientras su ‘mamá humana’ lo perseguía e intentaba quitarle el objeto filoso, sin embargo, su engreído no tenía intenciones de devolverlo. Cada vez que la joven acercaba sus manos para sostener el mango del cuchillo y apartarlo del hocico del can, este bajaba la cabeza y la esquivaba. Al final, la mujer pudo separar el utensilio de cocina de Poker para que así no sufra algún accidente.

El video viral de TikTok cuenta con más de 478.000 visualizaciones. “La gente: ‘adopta un perrito para que te sientas segura’”, “Te amo perrito ñero”, “Te amo perrito que da cuchillo”, “Ja, ja, ja, ja el mío es igual le gusta jugar con los cuchillos”, “Puedes sacar al perrito de la calle pero nunca la calle del perrito”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.