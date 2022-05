Joven realiza su primera clase de manejo, pero termina con el carro dentro de una zanja

En muchas ocasiones, los planes no salen como uno quiere. Prueba de ello es una reciente publicación de Twitter que se volvió tendencia, la cual es protagonizada por una joven de Argentina. La chica no pudo controlar sus nervios al tomar su primera clase de manejo y terminó en un accidente, aunque salió ilesa.

Aunque no obtuvo su licencia para conducir, ganó una divertida anécdota para compartir. Macarena Acuña, de 24 años, acudió a su lección de manejo con muchos nervios. Cuando conducía perdió el control del auto y terminó cayendo a una pequeña zanja.

“Mi primera clase de manejo, ¿ustedes bien?”, escribió en la publicación de Twitter. La chica también compartió un clip en el que se puede ver cómo quedó el coche.

PUEDES VER: Estos fueron los memes más divertidos y populares que nos deja el 2021

Esta divertida publicación fue compartida por el usuario de Twitter @macarenaacuna_. El clip ha conseguido 2.589 retuits y más de 72.000 ‘me gusta’.

“La chica se pasó de revoluciones para quedar así”, “Creo que no estás apta para este tipo de cosas ja, ja”, “No sé por qué algo me dice que no obtuviste tu licencia para conducir”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te dejamos el video viral que se ha compartido en redes sociales.