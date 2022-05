La llegada del postre especial se convirtió en la ocasión perfecta para una pedida de mano

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por una pareja. Resulta que un hombre se puso de acuerdo con los trabajadores de un restaurante para hacerle una mágica sorpresa a su novia. Uno de los mozos realizó el diseño de la pregunta ‘¿quieres casarte conmigo?’ con una crema especial en un plato de loza.

De esta forma, el mozo se acercó a ellos simulando que lo que iba a entregarle era un postre; sin embargo, al destapar el plato, dejó ver el mensaje que el joven había preparado. En seguida, la chica se mostró emocionada y sonriendo mientras que el hombre se arrodilló para hacer el pedido de mano oficial.

Este conmovedor video fue compartido por el usuario de TikTok @jorgeholz. El clip ha conseguido más de 30.000 ‘me gusta’ y 1.269 comentarios.

“Señor, no te olvides, necesito esto en mi vida”, “¿Por qué TikTok siempre me enseña cosas que jamás me pasarán?”, “Qué bello, me encantaría algo así. Algún día, no pierdo la fe”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te dejamos el video viral que se ha compartido en redes sociales.