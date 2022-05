Pastelera que preparó la fallida torta de Mickey Mouse se defiende de las incesantes burlas

¿Recuerdas el pastel fallido de Mickey Mouse? Luego de la gran polémica que giró en torno a la torta mal preparada, la pastelera creadora del pedido brindó sus declaraciones. A través de un video viral de Instagram, un conocido actor dio a conocer la historia de la mujer que recibió duras críticas y burlas por su trabajo.

“Hemos mandado a hacer este pudín, este era el modelo, un pudín muy bonito de Mickey Mouse, y miren lo que nos acaban de entregar”, indicaba el hombre que denunció el hecho en redes. Tal como se observó en imágenes, una familia había solicitado un diseño del popular ratón; sin embargo, no recibieron lo esperado.

“Denuncia ciudadana. ¡Qué pudín tan horrible señores!”, añadió el joven en el popular clip. Como era de esperar, la torta se volvió tendencia en un corto tiempo y generó todo tipo de burlas y reacciones, desde memes hasta mensajes ofensivos.

PUEDES VER: Perrita se encariña con el novio de su dueña y no se aleja de él ni para dormir

El conocido actor Rafael Caparroso quiso buscar la historia detrás de este pastel y visitó a Maryuris Muños, la encargada de Marce capkes. En su casa, la mujer, que también es madre, recibió al artista y le dio detalles de lo que había sucedido con el pedido que perjudicó su negocio de más de tres años.

“Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momento, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, señaló al recordar aquel día.

Consciente del trabajo presentado, Muños regresó el dinero a su cliente, pero no imaginó que él haría público su error. “Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió”, añadió, sin imaginar que el actor le tendría preparado una sorpresa.

PUEDES VER: Hombre acerca la cámara a su mono sin imaginar que tendría una reacción muy graciosa

“Yo soy de las personas que cree en las segunda oportunidades”, indicó el hombre y seguidamente le ofreció ser parte de un diplomado de repostería. “Va a poder estudiar y aprender nuevas técnicas”, finalizó frente a cámara para luego pedir que apoyen su negocio.

Para dejar en el pasado el mal momento, Maryuris Muños se animó a recrear el pastel y lo preparó como debió ser desde un comienzo. Este fue el resultado.