Gato ‘consuela’ a su hermano menor tras verlo triste por la ausencia de su dueña

En las buenas y malas. Los animales han demostrado que son capaces de hacer cualquier cosa por el bienestar de sus seres queridos. Tal como sucedió en un reciente caso que se compartió en Facebook, el cual mostró el preciso momento en que un gatito ‘consoló’ a su hermano menor con un fuerte abrazo a consecuencia de que se puso triste por la ausencia de su dueña.

Rosa Leger acogió a un indefenso felino que bautizó con el nombre de Nosy, con el propósito de que le hiciera compañía a su querida mascota llamada Baby. Al principio, tuvo unos inconvenientes porque no se llevaban bien. Sin embargo, la situación cambió con el pasar de las semanas.

“Son mejores amigos legítimos. Se abrazan todo el día y juegan y pelean las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando conocí a Nosy por primera vez, era un poco agresivo y estaba muy solo. Baby ha traído la luz del sol a su vida. Le encanta jugar ahora y le encanta abrazar a su hermano. Es súper protector con él y siempre lo está bañando”, manifestó en sus redes sociales.

PUEDES VER: Gatito disfruta de nadar en la playa con sus hermanos perrunos y sorprende a miles

De pronto, la mujer tuvo que viajar por unos días tras pedir vacaciones en su trabajo y dejó a un cuidador de mascotas a cargo de sus ‘engreídos de cuatro patas’. Pese a todo, estaba preocupada por Baby porque era muy apegado a ella, al punto de que no la dejaba por ningún motivo.

Fue entonces que revisó las imágenes de su cámara de seguridad desde el lugar donde se encontraba, sin pensar que se llevaría una tierna sorpresa. Por esta razón, lo divulgó en una cuenta identificada como @catvida en Facebook y TikTok.

“Ha consolado a su hermano desde el principio. Esta experiencia definitivamente los ha acercado más. Mi pequeño quiere aún más a su hermano mayor. No puedo imaginar cómo habría sido si no hubiera tenido el amor y la protección de su hermano. Honestamente, no pensé que este tipo de amor pudiera existir dentro de los animales, pero realmente existe”, comentó. De inmediato, alcanzó más de 3 millones de reproducciones que lo volvieron tendencia.