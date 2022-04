¿Alguna vez deseaste poder eliminar las marcas de resaltado de un papel? El creador de contenido Mayden, del canal de YouTube ExpCaserosMix, compartió un video viral donde revela un truco casero que servirá a más de un estudiante.

Los resaltadores son una forma efectiva de marcar un texto importante para una fácil referencia. Sin embargo, cuando se necesita borrar la tinta debido a un error u otras razones, puede ser difícil y causar más daños que beneficios.

Mayden, por fortuna, compartió un método que no comprometerá la calidad de tu documento ni dejará ningún residuo. Cortó un limón por la mitad y sacó un poco de jugo con un hisopo de algodón. Pasó el bastoncillo para los oídos sobre el texto resaltado y la tinta se desvaneció.

El video compartido por la cuenta de YouTube ExpCaserosMix ya suma más de 5.000 reproducciones y cientos de comentarios. “Esto me salvó cuando pensé erróneamente que no se podía”, escribió un usuario. “¡Esto es increíble! Muchas gracias, esto me ahorrará mucho dinero en libros de texto de la Facultad de Derecho”, comentó otro.