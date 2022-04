Conoció a una persona por internet hace 3 años, viajó para verla, y esta nunca apareció

Daniel Barrera, un joven de Tenerife (isla de España), planeó viajar hasta Orlando para ver a la persona con la que se escribía por tres años. Sin embargo, todo se echó a perder cuando lo bloqueó de las redes para evitar recibir sus mensajes y cortó todo tipo de comunicación con él. Sucedió cuando Barrera le dijo que había llegado a su país. La historia dejó atónitos a miles de usuarios de TikTok.

Lo que parecía ser una historia romántica, terminó siendo una decepción amorosa que Barrera expresó como “nota mental: nunca más”. Él publicó un clip donde contó lo sucedido, pues había viajado 6.000 kilómetros para conocer a su relación de internet sin imaginar que esta le fallaría a último momento.

“Estoy esperándole, no ha aparecido y me ha bloqueado de todos lados”, escribió el joven español en su video viral. Miles de internautas reaccionaron en los comentarios y se conmovieron con su historia.

“Si no es broma, se me parte el alma”, “Sabes que me has hecho adquirir una nueva inseguridad”, “Solo disfruta del viaje, cariño, y conoce a gente nueva por allá”, fueron algunas respuestas al clip de TikTok de @itsdanibarrera.

Días después, Barrera mostró su sorpresa al notar la cantidad de mensajes y visualizaciones de la grabación. También agregó que “por lo menos” pudo conocer Disney y vio un cocodrilo.

Pareja mantiene su relación a distancia por la COVID-19 y deciden encontrarse en otro país

La pandemia del coronavirus hizo que las relaciones tengan que adaptarse a la distancia. Es por ello que muchas parejas se han formado en la virtualidad. Pese a que esto podría sonar frío y hasta imposible, muchos han logrado establecer grandes lazos. En este caso, el vínculo de una pareja que vive a miles de kilómetros de distancia ha podido pasar de la pantalla a la realidad. Un video publicado en Facebook mostró el emotivo encuentro que tuvieron unos jóvenes tras mantener varios meses de relación.

Nathan Valentine tiene 28 años y vive en Leeds, Inglaterra. A través de una página de internet conoció a su pareja Yesenia Vidales, de 25 años. Ella reside en Arizona, Estados Unidos. Todo ocurrió en 2020, cuando la crisis sanitaria impedía que ambos pudiesen viajar a conocerse.