Profesor se disfraza de superhéroe para sorprender a sus alumnos de inicial

Un docente de inicial identificado con el apellido Yang viene ganándose los corazones de los usuarios de YouTube por disfrazarse de un superhéroe para un breve video que mostró a sus pequeños estudiantes.

Yang, quien es profesor de niños de 3 y 4 años, reveló por qué había compartido el video disfrazado de Ultraman a sus estudiantes. “Pensé y me pregunté a mí mismo: ‘Si les gusta tanto Ultraman, ¿por qué no me transformo en él para ellos?’”, dijo.

Manifestó, además, que la mayoría de sus estudiantes son niños fanáticos del programa infantil japonés. Por este motivo, quedaron completamente fascinados con el video de su docente.

Muchas personas elogiaron a Yang y lo llamaron un “creador de sueños” en los comentarios después de ver el video viral de YouTube. “Este maestro es tan lindo y creó un sueño de cuento de hadas para los niños”, dijo un usuario. “A esto llamo enseñar con creatividad”, escribió otro.