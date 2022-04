Vendedora de dulces aprende por sí misma lengua de señas para atender niño con discapacidad

Belén Santo, joven española de raíces uruguayas, sorprendió en TikTok a millones de internautas tras contar su conmovedora experiencia con un niño con discapacidad auditiva. La repercusión de su ejemplar acto dio la vuelta al mundo y provocó que los medios locales la entrevisten para conocer los pormenores de la tierna historia. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? A continuación te lo contamos.

Santo publicó un clip a modo de storytime (hora del cuento o historia) en su cuenta de TikTok, en este narró su testimonio cuando se percató de que un niño iba frecuentemente a la tienda de golosinas en la que labora (local cercano a dos colegios).

“El primer niño que me cae bien en el mundo”, fue la oración con la que comenzó a contar la singular forma en la que interactuaba con el menor de aproximadamente 7 años.

“No paraba de mirarme cuando entraba a la tienda (...) Me di cuenta de que era sordo cuando le vi un aparato en el oído (...) y me miraba porque con la mascarilla no sabía si le estaba hablando o no”, relató. Fue entonces cuando le dijo antes que se vaya “gracias” y él se emocionó. Por esta razón, Santo quiso aprender más palabras en lengua de signos para comunicarse en su siguiente visita. Al poner en práctica lo comprendido, notó que el pequeño se sorprendía.

“Toda esa semana estuve aprendiendo a decirle cosas distintas cada día”, expresó la joven. La acción de Santo fue muy felicitada en redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter. También recibió interacciones con famosos como Aitana, Lola Índigo y la periodista española Ana Pastor.

¿Cómo aprendió lengua de señas?

El medio vasco EITB acudió al actual local de trabajo de Belén Santo (lejos de los colegios donde anteriormente laboraba) para conocer más detalles de su historia. En la entrevista, le preguntaron cómo fue que aprendió lengua de signos y qué la motivó a hacerlo.

Resulta que Belén recurrió a la plataforma de TikTok para buscar creadores de contenido sobre lengua de signos, luego indagó sobre tutoriales en YouTube y finalmente en Instagram. “Siempre quise aprender un poco de idioma de signos, ese peque fue el empujón”, agregó.

Además, la joven tiktoker comentó que espera que su acción pueda motivar a otros a seguir su ejemplo. “Hay alguien por ahí, una o dos personas que han dicho: ‘pues yo voy a hacer lo mismo en mi lugar de trabajo’”, expresó a ETB.

¿Volvió a ver al niño de la historia?

Santo contó que la han cambiado de local, por lo que ya no recibe las visitas de su pequeño amigo. Asimismo, dijo que está muy emocionada por contarle todo lo ha generado la historia que ambos protagonizan. Según sus propias palabras, le resulta un desafío “memorizarse” todos los signos para terminar de relatarle la repercusión que tuvo.