Tiktoker alemana se emociona con mensaje de supuesto Faraón Love Shady en transmisión en vivo

Recientemente, el cantante arequipeño conocido como Faraón Love Shady resonó en las redes sociales por el nuevo lanzamiento de su tema“Rip [R]esentido”. No obstante, antes de toda la polémica que esto habría generado, se volvió reconocido por lo explícitas que son las letras de sus canciones y por su singular estilo de vestir. Esto habría llamado la atención de una tiktoker alemana, que se emocionó al percatarse de que su ídolo musical estaba en su transmisión en vivo.

La joven nativa de Alemania aprendió el español y ahora suele publicar contenido sobre fútbol, música y otros temas curiosos. En un live de TikTok que realizó en febrero del presente año, mostró su emoción al leer “raaa” del usuario @faraonloveshadyooficial, la presunta cuenta del artista.

‘Dorito’, como la conocen sus seguidores, no pudo contener su alegría y dijo con una sonrisa: “No me la creo”. Segundos después, leyó la invitación del supuesto cantante arequipeño, la cual decía: “Si vienes a Perú, me avisas. Yo seré tu guía turística”. La joven alemana respondió que sí y que le avisaría.

PUEDES VER: Joven traduce canción alemana sobre Perú y el significado sorprende a miles de usuarios

Más tarde, la tiktoker publicó el fragmento de lo sucedido y obtuvo miles de respuestas de parte de los usuarios de la plataforma.