Perrito aprovecha el descuido de una joven para subirse a su auto y ‘obligarla’ a adoptarlo

A través de TikTok se hicieron virales las imágenes compartidas por la cuenta @georginaberenguer, en las cuales se pudo observar la impresionante escena en la que una joven recibió una visita inesperada en su carro. Se trataba de un perrito que se acercó a ella con la intención de ser adoptado.

Todo comenzó cuando la muchacha esperaba en el carro a sus familiares, pero ante la demora decidió salir un momento del carro. Al abrir la puerta, el can ingresó rápidamente al interior del vehículo y no quiso moverse ni irse pese a que la mujer insistía en que se retirara.

Cuando llegaron los amigos de la joven también intentaron llamar la atención del can para que saliera del carro, pero no tuvieron éxito. Al darse cuenta de que el animalito no quería irse, decidieron adoptarlo y llevarlo a casa.

“Ya lo bañé y ahora ya anda en la casa dando lata”, explicó la joven en uno de los comentarios para mantener informados a sus seguidores, que estaban preocupados por el destino del tierno perrito. El video viral de TikTok cuenta con más de 252.000 visualizaciones.