Perrito sorprende en TikTok con su tierna respuesta cuando su dueña le llama la atención

Te conmoverá. Los animalitos de casa muchas veces realizan varias travesuras que sus dueños intentan corregir; por ello, los regañan cuando observan un mal comportamiento. Ciertamente, a través de TikTok, un perrito conmovió a miles, al mostrar un tierno comportamiento cuando su dueña le llamó la atención.

En las imágenes compartidas por la cuenta @vidadetoto se puede observar el desastre ocasionado por un can, que mordió una caja hasta dejarla completamente inservible. Al ver su travesura, su dueña no dudó en darle una lección.

“¿Por qué hace eso cuando lo dejamos solo?”, indicó su ama mientras señalaba el objeto arruinado. La mascota escuchaba atentamente los reclamos y solo se quedó sentada con sus orejitas decaídas.

El video viral de TikTok cuenta con más de 196.000 visualizaciones. “Eso estaba así, él no lo hizo; no tengo pruebas, pero tampoco dudas”, “Y se queda ahí escuchando el regaño”, “La caja empezó, él solo se defendió”, “El siempre será el bebé de la casa”, “su carita de bebé dice que él no fue”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.