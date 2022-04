En Twitter se volvió tendencia la historia de una mujer que descubrió que el hombre del que pensaba que era su padre biológico en realidad no lo era. Sin embargo, lejos de decepcionarse o incomodarse tras enterarse de que esta persona no era su progenitor, la chica demostró que lo quiere como si lo fuera.

Esta publicación, expuesta en Twitter por el usuario @Deloquenohay, ha conmovido a miles de usuarios. Incluso muchos de ellos se han sentido identificados y han compartido historias parecidas a las de la mujer. Sin dudas, ha sido fuente de inspiración para otras personas. La República se puso en contacto con ella para que brinde declaraciones acerca de su relato.

PUEDES VER: Ibai desata críticas en Twitter al afirmar en comercial que los picarones son chilenos

La joven se encuentra bastante agradecida con quien considera su padre biológico. Foto: captura de Twitter

“No conocí a mi padre biológico. Pero me adoptó el esposo de mi mamá cuando yo tenia tres meses. Él no sabe que yo ya sé la verdad”, fueron las palabras de la publicación que realizó en Twitter. Según sus comentarios para este medio, se enteró de que no era su padre biológico cuando estaba a punto de viajar a España para residir. Fue su madre la que se acercó para comentarle la verdad de quien se siente su progenitor natural.

“Cada vez que me ve y le cuento algo de mí, me dice con mucho orgullo: ‘Eso me lo heredaste’; sin duda él es mi verdadero papá”, añadió en su publicación para dar detalles del trato que tiene él hacía ella. Con respecto a esto, muchos usuarios le han preguntado por qué no le ha dicho que sabe que no es su padre biológico.

Según sus comentarios para este medio, existen dos motivos por los cuales no le contó a su padre adoptivo que sabía la verdad. El primero es que le hizo una promesa a su ya difunta madre de que no le diría nada, y el segundo es que no ve necesario contarle.

Según cuenta la mujer de Twitter bajo el nombre de Maléfica, el trato que tiene con quien considera su papá es muy bueno, pues se siente orgullosa y agradecida por lo que ha hecho por ella. Gracias a él, se ha convertido en una persona bastante culta. Ambos suelen compartir gustos por los libros, cine, música y más. A pesar de no vivir en la misma ciudad, nunca han perdido contacto. Siempre están pendientes el uno del otro.