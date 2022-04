¿Le gustas o no? Profesor responde interrogante con problema matemático

Si te mata la curiosidad por saber si le gustas o no a esa persona, un usuario de TikTok resolverá esta interrogante con un simple problema matemático. La ecuación ya ha desatado diversas reacciones en los usuarios de la popular aplicación.

El usuario de TikTok Estuardo Muñoz Enríquez, mejor conocido como “Aprende con Chacho”, es un profesor especializado en las materias física y matemáticas. Recientemente ha compartido una sencilla ecuación que determina si esa persona que tanto quieres, siente lo mismo por ti.

El resultado es algo evidente para muchos cibernautas: Si esa persona no te busca, no le gustas. El clip fue compartido con la leyenda: “¿Le gustas o no le gustas? Jaja, la matemática dice la verdad!”.

Muñoz Enríquez de 26 años, originario de Guatemala, suma más de 7.500 seguidores. Y aunque este último video que publicó está basado en la comedia, el docente se dedica a publicar sus conocimientos a través de su cuenta de TikTok.