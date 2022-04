Joven prepara comida para perrita callejera preñada y ella le agradece con muchos besos

Los perros y gatos callejeros no siempre tienen la oportunidad de alimentarse adecuadamente. Para darles una mejor vida, algunas personas se solidarizan con ellos y les regalan un poco de comida como es el caso de esta joven. A través de TikTok, los internautas fueron testigos de su noble gesto que tuvo más de una sorpresa.

“Tiene semanas que llegó a la calle donde vivo, duerme abajo de mi auto y hace días noté su pancita”, indicó la usuaria @andreahdzh, quien se animó a preparar en su cocina una tortilla de huevos con hot dog y un vaso con agua para la perrita.

Cuando llevó el plato al exterior de su casa, la pequeña callejera la esperaba. Con notable emoción, la perrita se acercó a la joven para lamer su mano y recibir las caricias que ella le daba. “Vean aquí cómo primero me agradece por su cena y después comienza a comer”, añadió.

Tal fue su hambre que no demoró mucho en terminar el contenido de su plato. El aspecto delgado del animal no pasó desapercibido para la usuaria, quien manifestó que no sabía si la perrita preñada pertenecía a un vecino suyo.

Las reacciones al video publicado en diferentes plataformas no tardaron. “Ojalá se pudiera operar antes para que no pasen la misma situación los cachorros”, “Si tus posibilidades no te permiten adoptarla, podrías esterilizarla”, “No la desampares. Eres una buena persona”, fueron algunas recomendaciones.

PUEDES VER: Perro callejero se infiltra a clase de funcional training y copia la rutina del entrenador

La triste historia de una ratita que sufrió el hurto de su comida por una ‘astuta’ ardilla

La vida de cualquier persona suele estar repleta de tareas y deberes, por lo que muchas veces no somos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, sobre todo en el mundo de los animales. Este es el singular caso de una rata que fue en búsqueda de comida, y al encontrarla intentó llevarla a su guarida, pero una ‘intrusa’ se interpuso en sus planes. La historia viral se difundió a través de TikTok.

“Encontré a una rata que salió por comida en las playas de Tijuana”, afirmó el autor (@cronistavisualtj), alegando que lo sucedido ocurrió en el estado de Baja California, México.

Veterinario le hace ultrasonido a gatita preñada para que conozca a sus futuras crías

Un momento de felicidad. Sin duda, la llegada de un nuevo integrante a la familia trae alegría, lo cual quedó demostrado en un reciente caso que se compartió en YouTube y otras redes sociales. Todo comenzó cuando una joven se enteró que su gatita estaba preñada, por ello, la llevó a sus controles para que le hicieran un ultrasonido con el propósito de conocer a sus futuros bebés.

Al parecer, ella se aseguró de que su ‘engreída’ estuviera bien de salud y pactó unas citas con el veterinario. Por esta razón, permaneció a su lado en el preciso instante en que le revisaron su vientre que mostraba su avanzado estado de gestación.