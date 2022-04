Joven prepara comida para perrita callejera preñada y ella le agradece con muchos besos

Los perros y gatos callejeros no siempre tienen la oportunidad de alimentarse adecuadamente. Para darles una mejor vida, algunas personas se solidarizan con ellos y les regalan un poco de comida como es el caso de esta joven. A través de TikTok, los internautas fueron testigos de su noble gesto que tuvo más de una sorpresa.

“Tiene semanas que llegó a la calle donde vivo, duerme abajo de mi auto y hace días noté su pancita”, indicó la usuaria @andreahdzh, quien se animó a preparar en su cocina una tortilla de huevos con hot dog y un vaso con agua para la perrita.

Cuando llevó el plato al exterior de su casa, la pequeña callejera la esperaba. Con notable emoción, la perrita se acercó a la joven para lamer su mano y recibir las caricias que ella le daba. “Vean aquí cómo primero me agradece por su cena y después comienza a comer”, añadió.

Tal fue su hambre que no demoró mucho en terminar el contenido de su plato. El aspecto delgado del animal no pasó desapercibido para la usuaria, quien manifestó que no sabía si la perrita preñada pertenecía a un vecino suyo.

Las reacciones al video publicado en diferentes plataformas no tardaron. “Ojalá se pudiera operar antes para que no pasen la misma situación los cachorros”, “Si tus posibilidades no te permiten adoptarla, podrías esterilizarla”, “No la desampares. Eres una buena persona”, fueron algunas recomendaciones.