Cachorro ‘enojado’ le da la espalda a su dueña para irse de la habitación tras ser ignorado

Los primeros años de vida de cualquier mascota son los más especiales, principalmente para sus dueños, quienes tienen la tarea de criarlos, cuidarlos y darles de comer. Sin embargo, como en toda familia, pueden surgir pequeños problemas o sucesos inesperados. Este fue el caso que se vio en TikTok sobre un cachorrito que no dudó en mostrar su sentir al ser ignorado por su dueña.

El curioso video compartido por la usuaria @jp_anaya expuso a un tierno perrito que había esperado para que su dueña le haga caso, y cuando finalmente lo logró, se dio media vuelta para retirarse de la habitación. Esta escena en particular divirtió a los usuarios y generó miles de reacciones en la plataforma de TikTok.

“El perrito: todavía no me sirves mis croquetas, a mí ni me hables”, “Te dio con el látigo de la indiferencia y para terminar te hizo la ley del hielo”, “Creo que se quería subir a la cama y tú lo sabes”, “Está ofendidísimo. Ja, ja”, fueron algunas respuestas de los internautas de la red social.

PUEDES VER: Joven instala cámara para descubrir lo que hacen su perro y gato durante su ausencia

Cachorro muerde el juguete de hueso de su papá perruno sin su permiso y este se molesta

No cabe duda de que las mascotas se han convertido en las estrellas más populares de las redes sociales, como TikTok. Prueba de ello fue el ocurrente caso del perrito que quería que sus amigos se bañaran y los llevó a su tina. En esta ocasión, un papá perruno sorprendió a miles de usuarios al mostrarse muy incómodo cuando su cachorro se acercó a su hueso.

La grabación mostró el preciso momento en el que un cachorro se acercó a su papá perruno para probar el hueso de cuero de este, el cual había comprado su dueña.