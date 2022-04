Perro interrumpe un partido de fútbol al ingresar sin permiso y mete un gol de suerte

Ni Messi ni Cristiano lograron tal hazaña. Como todos los domingos, unos jóvenes se reunieron en un enorme campo para competir en un partido de fútbol. Sin embargo, no esperaban que un perro callejero se una y meta un gol de suerte que sorprendió a más de uno. Los asistentes grabaron la curiosa escena, la cual compartieron en YouTube.

Aquel día, el juego se desarrollaba con normalidad y cada equipo trataba de defender su arco para que el otro no sumará goles. De pronto, un inquieto animal que deambulaba por la zona no tuvo mejor idea que ingresar al lugar a escondidas.

Fue entonces que permaneció en el campo para acompañar a los deportistas, mientras corrían de un lado a otro. No obstante, algunos se unieron para alejarlo porque estaba interrumpiendo y era probable que ocasione un incidente.

En ese instante, uno de los jugadores hizo un pase largo para su compañero y no imaginó que iba a rebotar en el lomo del can. Afortunadamente, consiguió su objetivo luego de que el arquero no pudiera agarrar la pelota.

Pese al inesperado hecho, retomaron la competencia como si nada hubiera pasado. Entretanto, difundieron las imágenes en un canal dedicado a los animales en la plataforma de YouTube. De inmediato, alcanzaron más de un millón de reproducciones que lo convirtieron en tendencia. “Polémico gol de firulais”, colocaron en la descripción.