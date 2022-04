Perrito es viral al ser capturado por una pokébola y transformado en carta de JCC Pokémon

¿Pokémon o Digimon? No cabe duda de que ambas franquicias conquistaron a grandes y chicos y, hasta el día de hoy, permanecen en el recuerdo de muchos adultos. No obstante hace unos años los admiradores de Pikachu consiguieron volver a ver a sus personajes favoritos con el lanzamiento de Pokémon GO. Su popularidad creció nuevamente y aparecieron filtros en homenaje a esta popular serie. Un filtro de Instagram saltó a la plataforma de TikTok en formato de video y sorprendió a los usuarios con la presentación de un perrito al ser atrapado por una pokébola.

La grabación del usuario @_sammdog causó las risas de miles de internautas por el gran parecido al juego de Pokémon GO, justo al momento de capturar una criatura, aunque en este caso a una mascota. También generó de qué hablar por el curioso audio sobre los ladridos del perro, ya que al transformarse en una carta JCC Pokémon cambió el sonido como si fuese un cachorro.

Los internautas quedaron muy interesados en el filtro que usó el autor, este se puede encontrar en la red social de Instagram con el nombre ‘Gotcha’.

“Se acuerdan del meme atrapada, ay ayuda, el audio le quedaría perfecto”, “Creo que encontré la carta más poderosa de Pokémon”, “Quiero probar ese filtro con mi hermano, ja, ja”, fueron algunas reacciones en TikTok.