Gatito sorprende en TikTok al destruir la cocina de su dueño cuando este no está en casa

Te divertirá. Las mascotas se han vuelto famosas en las redes sociales debido a las diversos videos que protagonizan. Esta vez, a través de TikTok se pudo conocer el caso de un felino que destruyó la cocina de su dueño cuando se dio cuenta de que estaba solo en casa.

En las imágenes compartidas por la cuenta @brunovitali se pudo observar cómo el joven ingresó a la cocina de su casa y encontró todos los platos y fuentes en el piso completamente rotos.

El muchacho había dejado a su mascota sola en casa y el minino aprovechó para hacer de las suyas y divertirse en el tiempo que nadie lo estaba vigilando. Cuando llegó, su cuidador pudo ver el desastre que dejó mientras jugaba.

El gatito intentó esconderse, pero al final fue descubierto con su amo, quien publicó el divertido clip en TikTok. “La cara que hace el michi de yo no fui”, “No hay evidencia para culpar. Es inocente”, “Mi gato cuando era más chico me rompía todo. Abría las alacenas, me tiraba los platos, los vasos”, fueron algunos de los comentarios que emitieron los cibernautas.