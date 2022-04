Joven trata de hacer un truco con la sartén mientras cocina, pero no sale como esperaba

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por un joven. Resulta que un muchacho trató de hacer un truco con la sartén mientras cocinaba una tortilla; sin embargo, un mal movimiento hizo que rompiera el mango del instrumento de cocina. El chico quería subir una historia a su Instagram para demostrar su talento culinario.

El joven se acercó a la cocina y agarró la sartén que estaba en una de las hornillas prendidas. En seguida, advirtió que haría un truco para darle vuelta a la tortilla con un movimiento de su mano. Finalmente, el chico, después de agitar repetitivamente el utensilio, rompió el agarradero.

Este divertido video fue compartido por el usuario de TikTok @user739292027278291299. El clip ha conseguido más de 13.200 ‘me gusta’ y 237 comentarios.

“Una vez traté de hacer eso cuando cocinaba chaufa y me pasó igual”, “Creo que no estaba esperando que pasara eso”, “Ja, ja, ja. ¿A quién no le ha pasado?”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te dejamos el video viral que se ha compartido en redes sociales.