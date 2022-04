¿Quién es Vincent Purchot, el hombre más alto de Francia que mide 2.22 metros y causa furor en TikTok?

Vincent Pourchot es un jugador profesional de Tours Métropole Basket, un equipo de baloncesto francés, que se ha convertido también en una superestrella de TikTok. Su altura de 2.22 m hizo que lo denominen en redes sociales como el hombre más alto de Francia.

El joven de 29 años se ha vuelto en un ejemplo para cualquiera que sufra sus diferencias físicas. Espera inspirar a otros a ver su aspecto como un “superpoder”.

¿Por qué sus videos se vuelven virales?

Vincent Pourchot ahora suma 1,4 millones de seguidores en TikTok. Principalmente, son jóvenes que se deleitan con sus incomodidades cotidianas contadas con humor. El basquetbolista, por ejemplo, se ve obligado a bajar la cabeza antes de atravesar cada puerta o a sentarse en una silla para lavar los platos.

“Di el paso durante el aislamiento. Una noche me filmé bailando para demostrar que me era imposible verme de lleno en los espejos de mi departamento”, explica. “El video no fue genial, pero lo publiqué en TikTok de todos modos. ¡Qué sorpresa cuando me desperté!”.

Durante la noche, recibió casi 200.000 ‘me gusta’ en el primer video que publicó en TikTok. A partir de ese día decidió abrazar su condición de ‘gigante’.