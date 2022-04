Perrito conmueve en TikTok por no despegarse de su dueña, que lucha contra el cáncer

Te conmoverá. Las mascotas se han vuelto famosas en las redes sociales debido a los diversos videos que protagonizan. Esta vez, a través de TikTok se hizo famosa la historia del amor incondicional que demuestra un perrito a su dueña.

En las imágenes compartidas por la cuenta @jennahour se pudo observar el preciso momento en que el animalito se acurrucó a lado de su cuidadora. Ella descansaba en el sofá y, para que esté más cómoda, su engreído dejaba que se apoyara en él.

La mujer había sido diagnosticada de cáncer, por lo que su rutina diaria había cambiado. Para que no se sintiera sola, el can decidió no alejarse de ella en ningún momento. “Este es uno de nuestros perros que nunca dejó su lado”, explicó la hija de la paciente sobre el comportamiento de su engreído.

El video viral de TikTok cuenta con más de dos millones de visualizaciones. “Los perros son el más grande amor que pudiéramos tener”, “Los perros presientes cuando sus dueños están enfermos”, “Ella tiene a su ángel guardián vigilando que esté bien”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.