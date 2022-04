Graban emotiva despedida de perrito que no quería depegarse del ataúd de su dueño fallecido

Decir adiós es difícil para cualquier ser vivo. La respuesta que tiene cada perro ante la pérdida de un dueño puede ser tan variada como la que muestran los humanos en duelo. Un reciente video de TikTok muestra el amor puro y la fidelidad de un can hacia su dueño fallecido.

Sucedió en México. Un desolado perrito luchó contra viento y marea para dar el último adiós a su dueño. Por tal motivo, los familiares del fallecido acercaron al animalito al ataúd y la reacción de este ha conmovido a miles.

Según la autora del clip, el tierno can no quería apartarse de su lado. Su conmovedor comportamiento llegó al corazón de todos los presentes. “Hasta que no se despidió de su amigo no estuvo tranquilo”, fue la descripción del video viral.

En otro video publicado por la misma cuenta de TikTok se observa al perrito acompañando a su dueño hasta el último día del velatorio. El primer clip obtuvo más de 525.000 ‘me gusta’, mientras que el segundo sumó 3.000.