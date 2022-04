Hombre intenta sacar peces de una laguna, pero se aterra al encontrar un enorme cocodrilo

Un pescador vivió un tenso momento al intentar sacar peces de una laguna. El hombre había lanzado el anzuelo y cuando estaba a punto de retirar a presuntos peces, se llevó una gran sorpresa, como mostró un clip de TikTok.

Como se vio en el video compartido en la cuenta @pleasfully, el sujeto estaba muy contento, pues pensaba que había hecho la pesca del día. El ‘pez’ era muy pesado y podría ser vendido o almacenado para alimentar a su familia por varios días.

No obstante, el marinero saltó y soltó rápidamente el hilo al notar la enorme cabeza del cocodrilo que salía del fondo del agua. Lo único a lo que atinó a hacer el individuo fue darle un ligero golpe en la punta del hocico con la intensión de que retorne a la laguna.

Sin duda, el video no tardó en hacerse viral dentro de TikTok, donde actualmente ya supera las 26 000 000 de reproducciones y acumula más de 3 millones de ‘me gusta’.

“Eso no es un bagre”, “El cocodrilo: ¿cuál fue el mal que yo hice?”, “El cocodrilo: aparte de que me sacas del agua me pegas”, “Días de pesca que llegaron demasiado lejos”, “Se me bajó la presión al ver al cocodrilo”, fueron algunas reacciones de los usuarios en TikTok.