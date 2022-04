Gato se enoja con el pollo de sus dueños porque lo picotea y su reacción divierte a miles

En algunas ocasiones, los amantes de los animales captan curiosas escenas del comportamiento de sus traviesas mascotas que se roban todas las miradas de redes sociales como TikTok. Este fue el caso de un pequeño felino que acompañó a su dueño y visitó una granja. El gatito se veía muy tranquilo, hasta que un ocurrente pollo se le acercó para picotearlo, ello provocó una inesperada reacción que sorprendió a los usuarios.

“Pollos, escúchenme, saben que soy el... Ay, oye, no toques, no te atrevas a hacer eso otra vez. No me pagan lo suficiente por esto”, escribió el autor del clip en alusión al felino.

Las imágenes causaron diferentes reacciones en miles de cibernautas, quienes no dudaron en comentar la escena. “¿Los gatos tienen algún problema de ira?”, “Ese gatito llegó al límite de su paciencia, ja, ja”, “El michi hizo bien en hacerse respetar”, reaccionaron algunos usuarios en la red social.

La publicación compartida por el usuario @miauwhisperer consiguió alrededor de 260.000 reproducciones, 42.100 ‘me gusta’ y cientos de respuestas en TikTok.