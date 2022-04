Gatito no quiere separarse de su dueña embarazada y acaba quedándose dormido en su pancita

Te conmoverá. Las mascotas sorprenden a miles con los diversos videos que protagonizan. Ciertamente, a través de TikTok se dio a conocer una emotiva escena que muestra a un minino siendo cariñoso con su dueña embarazada.

En las imágenes compartidas por la cuenta @daye.paredes se pudo observar el tierno comportamiento del gatito. Este tiene la costumbre de quedarse dormido en las piernas de su dueña, pero desde que ella quedó embarazada comenzó a acomodarse cerca de su pancita.

El felino demostró a su cuidadora el cariño que tiene por el nuevo miembro de su familia; ya que cada vez que el bebito realizaba algunas pataditas, la mascota presionaba su garras para ’responderle’, e incluso ronroneaba en todo momento cuando estaba próximo al pequeño.

El video viral de TikTok cuenta con más de 49.000 visualizaciones. “Cierto, mis gatitos ronronean en mi vientre y él se mueve y me patea”, “Yo igual tengo una panterita que ama mi pancita”, “Debo asumir que mi gata está muy protectora. No me deja ni un momento”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.