Mujeres se sientan sobre barrera vehicular automática y terminan cayendo al piso

En diversas ciudades del mundo, los municipios o los propios dueños de viviendas suelen colocar tranqueras con el objetivo de evitar que los autos se estacionen en zonas prohibidas. Así, unas mujeres quisieron descansar un momento y se sentaron sobre una de estas barreras vehiculares, sin poder predecir lo que ocurriría a los pocos segundos. Las graciosas imágenes son virales en TikTok.

A través de un clip compartido en la cuenta del usuario @patrick_peerez, se mostró el preciso instante en que las dos damas decidieron sentarse en unas columnas que restringían el tránsito de vehículos.

Las mujeres conversaron por unos momentos, cuando de pronto sintieron que los bloques se hundían, y ellas también. A los pocos segundos, llegaron hasta el piso, lo que causó las risas de la la muchacha que las acompañaba.

Una de las afectadas gritó, pues, al parecer, hubiera preferido que le avisaran que no se podía sentar en el lugar. La grabación ha logrado más de 91.000 visualizaciones y miles de comentarios, entre los que destacaron que la mujer estaba muy enojada.

“Ay, qué bueno, seguro que eso también me habría pasado a mí”, “No paro de reírme”, “Lo veo una y otra vez y me río”, “Creo que ellas no se imaginaban ese final”, “Se les fue el glamur al suelo”, fueron algunas reacciones en la publicación de TikTok.