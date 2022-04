Joven conoce a italiana que estudia 3 años el idioma inglés y descubre que no sabe hablarlo

Sonny Wilson es un joven oriundo de Indonesia que al sentirse “aburrido” decidió aprender otras lenguas para distraer su mente, y por ello, ahora domina 10 idiomas. Él suele publicar en TikTok las conversaciones más sorprendentes que experimenta a través de OmeTV, una plataforma para hacer amigos de diferentes partes del mundo, según su sitio web. Esta vez, quiso charlar en inglés con una joven, pero finalmente terminó hablando en italiano.

Recientemente una grabación se volvió viral en TikTok por el inesperado descubrimiento de Wilson, pues al parecer la joven italiana con la que habló no domina el inglés, pese a que lo cursa en la universidad como una carrera de idiomas.

Para el mejor entendimiento de los espectadores, el autor del clip colocó subtítulos en idioma indonesio y español. Al momento en que Wilson le preguntó cuántos años de estudios tiene en la universidad, ella respondió lo siguiente: “3 años, pero no he aprendido (...), no entiendo nada”.

Agregó que la profesora no le explica el inglés y que simplemente lo habla.

El clip publicado por el usuario @sonnywils_ sumó alrededor de 4,4 millones de reproducciones, 790.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios entretenidos en la red social.

“Así nos sentimos todos con cualquier carrera ja, ja”, “No entiendo cómo está durando 3 años sin reprobar”, “No hablo bien inglés, ¿qué estudias? Inglés”, fueron algunas reacciones de los usuarios de TikTok.