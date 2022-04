Gatito participa en show de títere y conquista a los presentes con adorable comportamiento

Las mascotas pueden comportarse de diferentes maneras al interactuar por primera vez con algo o alguien. Este fue el caso de un gatito bastante amigable, que no dudó en aceptar las caricias de Manolo Bolaño, la querida marioneta del titiritero español Mario González. Las imágenes se hicieron tendencia en la plataforma de TikTok.

Según la escena, el títere Manolo caminaba tranquilamente por las calles de España hasta que de pronto se cruzó con un tierno felino bautizado como Federico. De inmediato ambos se hicieron ‘amigos’ y comenzó un improvisado show que enamoró a los transeúntes.

La tierna grabación circuló por internet y conmovió a miles de internautas que no dudaron en reaccionar sobre los personajes. “Me he enamorado de Federico”, “Arte sin guion, me encanta”, “El michi: para qué me invitan, si saben cómo me pongo”, comentaron en TikTok.

El usuario @marioezno publicó el video hace unas horas y hasta el momento obtuvo más de 450.000 reproducciones en la red social.