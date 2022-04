¿A solo S/ 0,90? Youtubers peruanos se atreven a probar los makis peor calificados

Muchos peruanos disfrutan de la amplia variedad culinaria de nuestro país, por lo que no resulta una novedad encontrar una fusión de sabores, y por tanto, nuevas opciones para nuestro paladar. Este fue el caso de los makis con pollo a la brasa, lomo saltado o crema huancaína. Alejandro Blossiers y Patricia Morán, creadores del canal de YouTube Desbalanceados, probaron los peor calificados provenientes de un restaurante que los promociona a solo S/ 0,90.

Los makis son un platillo de origen japonés, proviene de las palabras makimono o makizushi. Se trata de un arrollado de arroz envuelto en nori que está acompañado con distintos ingredientes, los cuales dependen de la elección del comensal. En los últimos años ganaron popularidad entre los limeños, ya que comenzaron a reunirse con amigos o familiares para degustar esta comida.

Alejandro y Patricia contaron en un reciente clip de YouTube que la promoción de S/ 0,90 suele aparecer de vez en cuando; sin embargo, ello podría ser un gancho para consumir en este local, ya que sus comentarios causan cierta confusión.

“Una mitad te dice sí, todo rico, y la otra mitad dice que nunca más pediría. Eso nos llama muchísimo la atención porque no sabemos cuál es la verdad”, expresó Morán. A continuación te dejamos el video completo donde revelan que no disfrutaron de todos los makis, aunque algunos no estuvieron nada mal.