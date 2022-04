Jugador de fulbito hace un mal cálculo al querer asegurar el gol de su compañero

Jugadas excepcionales se han gestado en las famosas pichangas. Claramente, este no es uno de esos casos, pues un jugador de fulbito se volvió tendencia en TikTok tras hacer un mal cálculo al querer asegurar un gol que su compañero había pateado. El hombre terminó golpeando el poste del arco.

La jugada inició con un pase de los defensas centrales. La salida efectuada terminó en un disparo al arco, con la particularidad de que fue colocada de ‘sombrerito’. El protagonista quiso golpear el balón cuando cayera, pero pateó el poste izquierdo, lo cual provocó su caída.

En seguida, se acercaron algunos jugadores del equipo rival y le preguntaron si se encontraba en buenas condiciones. La respuesta del avergonzado chico no se hizo esperar y señaló que estaba bien.

PUEDES VER: Mujer comparte todas las travesuras que hace su perrito dentro de su hogar

Este divertido video fue compartido por el usuario de TikTok @junior.10_o5. El clip ha conseguido más de 4.993 ‘me gusta’ y 40 comentarios.

“Yo no quería jugar, el entrenador insistió en que entre a jugar”, “Solo fue un mal cálculo, no te rindas, amigo”, “El mejor jugador del mundo. No lo infravaloren por favor ja, ja”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te dejamos el video viral que se ha compartido en redes sociales.