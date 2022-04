Joven transforma madera en un anillo para pedirle matrimonio a su novia y ella queda maravillada

Algo único y especial. Las propuestas de matrimonio son el momento esperado para muchas personas que sueñan con vivir el resto de su vida junto a su verdadero amor. Este fue el caso de Anna Masiello, una mujer italiana que reside en Portugal con su novio, quien le preparó el detalle más dulce al diseñar manualmente su anillo de compromiso con un increíble significado que logró conmoverla. La historia se difundió a través de TikTok.

Según el clip, la usuaria (@hero_to_0) comentó que su pareja había utilizado un trozo de roble que sus padres habrían plantado cuando ella nació. Asimismo, afirmó que su pareja se encargó de darle forma hasta tener listo el estuche y el anillo, ambos hechos del mismo material.

“Me encanta la forma en que lo propuso, simple, íntima y sin desperdicios”, expresó Anna.

El video de la feliz pareja se volvió viral por el gran detalle que tuvo el novio y obtuvo cientos de reacciones por parte de los internautas, quienes no dudaron en felicitarlos. No obstante, también hubieron comentarios que no estuvieron de acuerdo con el material del anillo de compromiso.

“A mí me dan uno de madera y digo que no”, “Me encanta, así es como debería ser”, “‎Todos los que no están de acuerdo son tan materialistas, ella lo ama y está feliz con eso”, fueron algunas respuestas de los usuarios de TikTok.