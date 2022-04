Jackson, el perrito héroe que salvó a su dueña de ser víctima de feminicidio en Bolivia

Las mascotas han demostrado a lo largo de los años su compañía incondicional a sus dueños. Si notan que estos se encuentran en peligro, no dudan en acudir a apoyarlos. Ese fue el caso de Jackson, un valiente can que no dudó en defender a su dueña cuando era atacada en su hogar por su expareja. Sin duda, se ganó el título de héroe.

Jackson es un perrito adoptado de color negro, quien siempre ha vivido al lado de su cuidadora y sus hijos. Fue gracias a uno de los pequeños de la ama de casa que el animalito llegó a sus vidas, ya que tras conocerlo comenzaron a cuidarlo. Este cariño mutuo hizo que la mascota saliera en su ayuda sin dudarlo.

Jackson es un perrito adoptado que salvó a su dueña. Foto: captura de Facebook

Jackson, el perro héroe

El hecho ocurrió en Bolivia cuando el agresor de la mujer ingresó a su hogar con intención de reclamarle. Ella se separó de su expareja hace tres años; sin embargo, continúa agrediéndola física y emocionalmente. Él ingreso a la fuerza al domicilio y la amenazó. Ante los inminentes ataques, el animalito no se quedó quieto y trató de proteger a su ama.

PUEDES VER: Perrito quiere que todos sus amigos se bañen y los lleva a su tina llena de agua

“Siempre mi perro me ha defendido, en verdad parece que fuera un ser humano. Agradezco a Dios que haya llegado”, explicó la víctima en una entrevista para Canal A. Ella recordó los instantes en que Jackson reaccionó para salvarla. Luego de que el hombre sacara un cuchillo para agredirla, el can saltó sobre él y se interpuso entre ellos para comenzar a pelear con el agresor.

Debido al atentado, Jackson terminó lastimado al recibir varias puñaladas. El animalito presentó diversas lesiones en su cuerpo y su cabeza, por lo que fue derivado a la Policía Forestal y de Protección del Medioambiente (Pofoma) para que pueda recuperarse.

Actualmente, se encuentra estable, ya que fue atendido por el centro municipal Zoonosis Oruro, donde recibió sus tratamientos. La institución detalló en una publicación cómo fue el proceso de cuidado del can.

“El canino llegó con laceraciones punzocortantes, en el sector del pecho y cráneo. Se le hizo limpieza de tejidos, regeneración, sutura de músculos o tejidos internos y cutáneo”, manifestó.

Luego del atentado, la mujer informó a Cadena A que actualmente se encuentra sana y salva en la casa de su madre, en una provincia de Bolivia y continúa trabajando para cuidar a sus hijos. Asimismo, mencionó que se encuentra asustada por la violencia que vivió y que ha pedido garantías para su vida. Por otro lado, informó que su mascota será dada de alta próximamente y lo llevará a su hogar para seguir atendiéndola.

PUEDES VER: Perrito logra que su dueña tire su celular para que le preste más atención y le dé besos

Agresor acusado de feminicidio y biocidio

Según la fiscal de Oruro Katherine Rojas el agresor debe afrontar dos cargos. El primero por intento de feminicidio y el segundo por tentativa de biocidio y tratos crueles que recibió el perro por salvar a su dueña.

Debido al historial de violencia hacia la mujer, los cargos presentados en su contra serán procesados por la Fiscalía. Mientras tanto, la investigación que afronta por el biocidio, según la Ley 700 de Bolivia, se debe a que este acto implica la muerte de un animal, catalogado como crimen contra la vida.

PUEDES VER: Joven instala cámara para saber lo que hacen su perro y gato durante su ausencia en casa

Reeny, el ‘hachiko ucraniano’ que esperó por semanas a su dueña sin saber que había fallecido

Hace unos años, saltó a la pantalla grande la historia de un perro llamado Hachiko, el cual esperó por años a su dueño en una estación de tren ubicada en Japón. Desde ese instante, muchos descartaron la lealtad de este tipo de animales con sus amos al nunca abandonarlos. Tal como se replicó recientemente en un nuevo caso que se publicó en YouTube, el cual se dio en Ucrania durante la invasión rusa.

Reeny pasó un mes en la puerta de su vivienda con la esperanza de volver a su dueña, sin saber que ella había fallecido al ser víctima de la guerra en Makariv, en la provincia de Kiev. Un grupo de voluntarios fueron los responsables de reportar la situación, luego que detuvieron sus labores de búsqueda.