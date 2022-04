Niña desconcierta a miles por tener a 2 tarántulas de mascotas y jugar con ellas

Una criatura fascinante. Las arañas son uno de los animales más impresionantes de observar. Pese a que su apariencia puede generar temor en algunas personas, en realidad estas mascotas son muy tranquilas, limpias y fáciles de cuidar. Así lo probó una infante que no dudó en presentar a sus queridas ‘amigas’ ante la cámara de sus padres, quienes después compartieron un video al respecto en Facebook y otras redes sociales.

Las imágenes dejaron sin palabras a miles de cibernautas, quienes no podían creer que era posible la ‘amistad’ entre un niño y un arácnido. Al principio del clip se muestra que la pequeña niña manipulaba sin el menor miedo a una tarántula con sus manos. Luego de unos segundos aparece otra en la espalda de la infante. Finalmente se la ve muy alegre al correr junto a sus dos mascotas.

Los internautas de la red social tuvieron diferentes reacciones acerca de la sorprendente escena. “A mí me hubiera dado un ataque al corazón”, “‎Mi tiempo trabajando con mascotas me enseñó que es más probable que te muerda un hámster y no una araña”, “Ella es una niña valiente”, fueron algunas respuestas en la plataforma de videos.

Desde su publicación, el video de Facebook sumó alrededor de 400.000 reproducciones, 8.000 reacciones y cientos de comentarios.