Ibai buscó el origen de los picarones en transmisión en vivo: “Es de Perú, según Google”

Los picarones, postre peruano desde la época prehispánica, aparecieron recientemente en un comercial de la reconocida marca de gaseosas Pepsi, en el cual el influencer español Ibai Llanos participó y desató una ola de críticas por decir que pertenecen a Chile. Para remediar su error, publicó las disculpas públicas en su cuenta de Twitter. Ahora, mediante Twitch explicó lo sucedido y aseguró que los chilenos continúan diciéndole que este dulce típico es de ellos.

Este 18 de abril, Ibai utilizó su cuenta de Twitch, donde tiene casi 10 millones de suscriptores, para dar detalles de la polémica sobre el origen de los picarones. “Me he metido en un lío sin saberlo”, expresó con sorpresa Llanos.

Luego de que comentara sobre el contexto a sus seguidores, de diferentes nacionalidades, el streamer dijo que no está muy al pendiente del celular; sin embargo, el comentario de un usuario le llamó la atención, ya que le hizo saber que cometió una falta de respecto hacia el Perú, y que ante estas situaciones debería buscar en Google para asegurarse de la información que le brindan.

“Yo hice el anuncio con gente de Chile, y yo confiaba en que los picarones eran típicos de Chile. (…) Yo no me voy a poner a buscar en Google de dónde son los picarones antes de grabarlo cuando lo estoy haciendo con gente autóctona de Chile”, respondió el streamer.

El streamer español se disculpó ante la presión de los usuarios

Además, Ibai aclaró que se vio obligado a disculparse en su cuenta de Twitter por la insistencia de los usuarios peruanos. No obstante, él estaría confundido, puesto que los chilenos seguían asegurando que el postre típico les pertenece.

“Los picarones son de Perú, según la gente peruana, pero lo preguntas en Chile y son de otro lado (…). De verdad, no me voy a meter en ese debate, no quiero discutir, pero se ha liado una. Si he ofendido a algún peruano, pido perdón, no sabía que los picarones eran de Perú”, afirmó Ibai vía Twitch.

Ibai reacciona al saber el verdadero origen de los picarones. Foto: YouTube

Ibai Llanos se sorprende al confirmar en Google que los picarones son peruanos

Para darle fin a esta discutida polémica en redes sociales, Ibai decidió abrir el buscador de Google para verificar el origen de los picarones en una transmisión en vivo. De esta forma, encontró la respuestas que todos los peruanos le habían escrito en su Twitter. “Cuenta la historia que el picarón tuvo su origen en la época prehispánica, cuando los indígenas preparaban una receta similar a base de camote y zapallo”, leyó con sorpresa el influencer, y aceptó su error.

Llanos hizo una pausa de unos cuantos segundos e indicó convencido: “Pues sí, es de Perú, según Google. Ahora, un chileno dirá ‘Google miente’…”. Seguidamente, revisó la época en la que los picarones se hicieron conocidos en territorio chileno y entendió que los peruanos migrantes llevaron la receta a Chile. Con ello, dijo que no se adentrará más en el tema y se quedará con lo que leyó en internet.

A continuación, te dejamos el video completo sobre este controversial tema que Ibai aclaró en Twitch.